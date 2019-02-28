İyi Parti'nin yeni Mersin adayı belli oldu

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'Mersin'de yeni bir isimle seçime gireceğiz, bugün gün içerisinde bildireceğiz. Mersin'de yarıştan kopmuş değiliz. Size bir sürprizimiz olacak. Adayımız var, kazanacak bir aday' dedi. Akşener'in açıklamasının ardından yeni adayı Burhanettin Kocamaz açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin'de yeni bir isimle seçime gireceklerini belirterek, ismi gün içinde duyaracaklarını söyledi. Mersin'de yarıştan kopmadıklarını belirten Akşener, "Size bir süprizimiz olacak. Adayımız var, kazanacak bir aday. Yeni bir isim ama bildiğiniz bir isim" dedi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, başvurusunun geç teslim edildiği gerekçesiyle aday olamamıştı. YENİ ADAY BELLİ OLDU Burhanettin Kocamaz "İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Devlet eski bakanı Ayfer Yılmaz olacak, kendisini destekliyorum" açıklaması yaptı.