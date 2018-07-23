İyi Parti'nin üç ilçe yöneticisi kendilerini Akşener'in evine zincirledi

İyi Parti Esenyurt İlçe Başkanı Bülent Ural, Arnavutköy İlçe Başkanı Mustafa Vural ve Avcılar Teşkilat Başkanı Namık Şeker kendilerini Meral Akşener'in evine zincirledi.

Olağanüstü kongre kararı alan İyi Parti’de yeniden genel başkanlığa aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener için İyi Parti İstanbul ilçe örgütlerinin, Akşener’in evinin önünde başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Partililer, Akşener’in tekrar aday olması için çağrıda bulundu. İstanbul dışındaki teşkilatlarda görevli partililerin de İstanbul’a, Akşener’in evinin önünde toplanmak üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Sözcü'den Fatma Vurgun'un haberine göre İyi Parti Esenyurt İlçe Başkanı Bülent Ural, Arnavutköy İlçe Başkanı Mustafa Vural ve Avcılar Teşkilat Başkanı Namık Şeker kendilerini Meral Akşener’in evine zincirledi.

Eylemlerine ilişkin açıklama yapan İyi Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Mustafa Vural “İyi Parti sadece bir siyasi parti değildir. İyi Parti Meral Akşener’in liderliğinde biraraya gelinen bir iyilik hareketir. Bu iyilik hareketinin de yegane lideri Meral Akşener’dir. Kendimizi buraya kilitledik. Kendisi bizzat gelip bu kilidi açacak” dedi.