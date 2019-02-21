İyi Parti'nin Mersin krizi büyüyor: Tek sorumlusu var

İyi Parti'nin Mersin'de aday göstermemesinin sorumlusunun Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın olduğu ileri sürüldü.

İyi Parti'ye yakınlığıyla bilinen Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, İyi Parti'nin Mersin'de aday gösterememesinin nedenini açıkladı.

"İsmail Küçükkaya'ya söylediğiniz, 'ihanete uğradık, bizi içeriden vurdular' sözüne yani Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın saat 17.00'den önce adaylık başvurusunun yapılamaması konusuna gelelim. Yani yüzde 99 kazanılacak bir büyükşehirde aday gösterilmemesinin sorumlusuna" diyen Uğuroğlu, "İhanet dediğiniz Mersin skandalının tek sorumlusu vardır o da Genel Başkan Yardımcınız ve İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın'dır. Hemen istifa etmesi ya da görevden alınması gerekir ki açık ve net söyleyeyim parti teşkilatlarındaki dağınıklık da ortadan kalkacaktır. Ve Merkez Parti olmak için eğer yerine 4 eğilimi kucaklayacak birisi atanacak olursa İYİ Parti'nin iyi günlere gitmesi de sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.