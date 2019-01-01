İyi Parti'nin İstanbul'da hangi ilçeleri istediği belli oldu

31 Mart seçimleri öncesi CHP ile İyi Parti arasında ittifak görüşmeleri sürerken, İyi Parti ittifak kapsamında İstanbul'da 5-6 ilçe istedi.

CHP ve İyi Parti arasında devam eden iş birliği görüşmelerinde İstanbul’daki ilçelerin durumu merak konusu oldu.

CHP, son yerel seçimde İstanbul’da 14 belediye kazanmıştı. CHP’nin 31 Mart seçimlerinde de Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy ve Şişli’yi almasına kesin gözüyle bakılıyor.

Yeniçağ'da yer alan habere göre, şu anda CHP’nin elinde bulunan ilçelerle ilgili İyi Parti’nin bir talebi olmadığı ve tam destek vereceği öğrenildi.

İyi Parti’nin vereceği destek karşılığında ise CHP'den 5-6 ilçede destek talebi bulunuyor.

Bu kapsamda Üsküdar, Küçükçekmece ve Eyüp belediyelerini İyi Parti'nin ısrarla istediği öğrenildi.