'İyi Parti'nin bir milletvekili Erdoğan'a 'Yanınızdayım efendim' mesajı gönderdi'

İyi Partili bir milletvekilinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a 'Yanınızdayım efendim' mesajı gönderdiği öne sürüldü.

Can Ataklı, İyi Partili bir milletvekilinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "Yanınızdayım efendim" mesajı gönderdiğini iddia etti.

Ataklı, Meclis'te MHP'nin kilit parti olduğu söylemlerine "MHP kilit milit değil" diye yanıt vererek, "AKP'nin 290 küsur milletvekili, çıkacak her kanun için yeter de artar bile" ifadesini kullandı.

Sözcü yazarının "MHP kilit milit değil" başlığıyla (1 Temmuz 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Bu parlamento kanun çıkarmayacak, denetim yapmayacak, soru sormayacak, bütçe bile hazırlamayacak.

Yapacağı tek şey var.

Cumhurbaşkanının çıkaracağı Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini kanun haline getirmek.

Bunun için de MHP'nin desteğine falan gerek yok.

AKP'nin 290 küsur milletvekili, çıkacak her kanun için yeter de artar bile.

İşler çok karışır da inatlaşma olursa AKP'nin 294 milletvekiline karşı muhalefetin 306 milletvekili bir araya gelirse Erdoğan'ın gönderdiği kararname değiştirilerekyasallaştırılır.

O zaman da Erdoğan bunu veto eder.

Yasa değiştirilmeden ve 300 oyun üzerindeki bir kabulle yine gönderirse Erdoğan Anayasa Mahkemesi'ne gider ve oradan bozdurur.

Bizim entel gazetecilerimiz akademisyenlerimiz bile hâlâ anlamamışlar yeni sistemi ve parlamentondaki çoğunluğun önemli olacağını sanıyorlar.

Parlamento ancak muhalefet gerçek anlamda 400'e yakın veya üstündeyse önemli artık. 294 AKP'linin olduğu bir meclis meclis değildir ki.

NOT: Ayrıca ille de AKP'nin çoğunlukta olduğu bir meclis isteniyorsa, o da halledilir. Sonuçta sadece 7 milletvekiline ihtiyaç var. Onu sağlamaktan kolay ne var. Baksanıza dakka bir talip bir, İYİ Parti'nin bir milletvekili Erdoğan'a “Yanınızdayım efendim”mesajı gönderdi bile."