İyi Parti'nin B planı: Seçimlere giremezse ne yapacağını belirledi

İyi Parti'nin Bahçeli'nin açıkladığı tarihte seçimlere girememesi durumunda Demokrat Parti seçeneğini kullanması bekleniyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıkladığı seçim tarihinde seçimlere giremeyeceği ileri sürülen İyi Parti, B ve C planlarının hazır olduğunu ancak seçimlere girme hakkına kavuştuğunu açıkladı.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk, “İyi parti her şart altında seçimlere girecektir. YSK, bizi engellese de B ve C planlarımız hazır” açıklaması yaparken, bu planların ne olduğu merak konusu.

Koncuk'un açıklaması sonrası akıllara gelen ilk seçenek Demokrat Parti adı altında seçime girilmesi planı oldu.

Demokrat Parti ile İyi Parti arasında seçim ittifakı kurulmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu ittifakın çatısının İyi Parti olması beklenirken, olası bir seçim engeli durumunda İyi Parti adaylarının DP listesinden seçime girmesi ihtimali üzerinde duruluyor.

Bu konunun netleşmesi için gözler bugün yapılacak Erdoğan-Bahçeli görüşmesine çevrilmiş durumda. İki ismin alacağı seçim kararı sürecin nasıl işleyeceğini de belirlemiş olacak.



