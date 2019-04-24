İyi Partili yönetici: Ermeni soykırımı yoktur, lakin bu olmayacağı anlamına gelmez

İyi Parti'nin Araklı ilçe yçnetim kurulu üyesi, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, 'Ermeni soykırımı yoktur, lakin bu olmayacağı anlamına gelmez. Bu sebeple ayağınızı denk almanızda fayda vardır' dedi.

İyi Parti Trabzon Araklı yönetim kurulu üyesi Tuncay Seydioğlu, sosyal medya hesabından tepki çeken sözler sarf etti.

Seydioğlu 1915 olaylarının yıl dönümünde, "Ermeni soykırımı yoktur, Lakin bu olmayacağı anlamına gelmez. Bu sebeple ayağınızı denk almanızda fayda vardır" dedi. Seydioğlu'nun, mesajında Ermenileri tehdit etmesi, tartışmalara neden oldu.

İyi Partili Seydioğlu, daha sonra paylaştığı bir başka tweetinde de, "24Nisan'da soykırım yoktur diyemeyen, Hocalı katliamına sessiz kalan güruh, beni nefret suçu işlemekle itham ediyor. Uyarmak ne zamandan beri suç oluyor? Elinizden geleni ardınıza koymayın. Ne mahkemeler ne kesin ihraçlar doğru bildiklerimizi söylemekten alıkoyamaz bizi" dedi.

Sosyal medyada, çok sayıda kişi, Seydioğlu'nun bu paylaşımına tepki gösterdi.

OdaTV'de yer alan habere göre İyi Partili Seydioğlu, paylaşımında yanlış anlaşıldığını, Ermenilere bir hakarette bulunmadığını belirtti.

Seydioğlu, şunları söyledi: "Açıklamamda, Türkiye'de yaşayan Ermeni vatandaşlarımızı kastetmedim. Hatam, açıklamamı İngilizce yapmamamdır. Kastettiğim güruh Ermenistan'daki taşnak cemiyetleridir. Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan Ermeni vatandaşlarımızı üzme gibi bir kastım bulunmamaktadır. Kendilerinden özür dilemekle birlikte, taşnakçı cemiyetlere karşı özür niyetim yoktur."

İşte İyi Parti'li Seydioğlu'nun o paylaşımı: