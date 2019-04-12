İyi Partili vekilden dikkat çeken paylaşım: Hayırdır, seçim mi var?

İyi Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün öğretmenlere 'acele' notuyla seçimde görev almak isteyip istemediklerini sorduğunu iddia etti.

İyi Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün öğretmenlere seçimde görev almak isteyip istemediğini sorduğunu ileri süren Koncuk, "Hayırdır? Seçim mi var? Çatalca İlçe MEM, seçimde, görev almak isteyip, istemediğini öğretmenlere sormuş. Bu talimatı, Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne kim verdi? 4,5 yıl sonra yapılacak seçime mi hazırlık yapılıyor?!" ifadelerini kullandı.