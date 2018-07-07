İyi Partili Özdağ: CHP bize oy kaybettirdi

Dün bir televizyon programına katılan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ alınan oyun beklentileri karşılamadığını belirterek CHP ile yapılan ittifakı eleştirdi, 'CHP ile ittifak İyi Parti'ye oy kaybettirdi' dedi.

24 Haziran’da Meclis Genel Seçimlerinde yüzde 9,95, parti lideri Meral Akşener’in ise Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde yüzde 7,4 oy aldığı İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Millet İttifakı'nın oyları üzerine yaptığı bir açıklamada "CHP ile ittifak İyi Parti'ye oy kaybettirdi" dedi.

'SAADET-DEMOKRAT PARTİ İTTİFAKI DAHA İYİ OLURDU'

Dün Habertürk TV'de Kübra Par ve Eren Eğilmez'in sorularını yanıtlayan Özdağ, alınan oyun beklentileri karşılamadığını belirterek CHP ile yapılan ittifakı eleştirdi. Seçim sonuçlarından Millet İttifakı'nı sorumlu tutan Özdağ, “Koyduğumuz hedeflere ulaşamadık. Bunun nedenleri var. Benim kişisel kararım CHP ile seçim ittifakı bize oy kaybettirdi. Siyasette pişmanlık söz konusu değil ama genel çerçevede baktığımızda yolumuza devam ediyoruz. Eğer SP-Demokrat Parti ittifakı olsaydı biz de çok daha fazla oy alırdık. Sadece biz değil Saadet Partisi de bunu belirledi diye düşünüyorum” dedi.

İyi Parti seçimlerde beklediği oy oranını yakalayamasa da başta kent merkezleri olmak üzere Türkiye genelinde AKP ve CHP’nin alternatifi olarak belli bir oy oranına ulaşmıştı.