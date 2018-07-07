İyi Partili milletvekili Bahçeli'nin elini öptü

İyi Parti Milletvekili Hayati Arkaz, TBMM Genel Kurulu'ndaki yemin töreni sırasında MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin elini öptü.

İyi Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, bugün TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleşen yemin töreni sırasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öptü.

TBMM Genel Kurulu'nda 27'nci dönem partlamentosunda görev yapacak milletvekillerinin ant içme töreni sırasında ilginç bir olay yaşandı.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal sağlık durumu sebebiyle hazır bulunamaması dolayısıyla, ikinci en yaşlı üye İyi Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz başkanlık için TBMM divana davet edildi. Bu sırada salonu terk etmek üzere kapıya yönelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önünü kesen İyi Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, Bahçeli'nin elini öptü.