İyi Partili belediye başkanı partisinden istifa etti

Fethiye'nin dört dönemdir belediye başkanlığını yapan İyi Parti'li Behçet Saatcı partisinden istifa ederek Muğla adayı olacağını açıkladı.

Muğla genelinde CHP-İyi Parti ittifakını eleştiren ve "böyle ittifak olmaz" diyerek ittifaka tepki gösteren İyi Partili Behçet Saatcı'dan istifa ve adaylık kararı geldi.

Fethiye'nin dört dönemdir belediye başkanlığını yapan İyi Parti'li Behçet Saatcı, partisi ile olan bağlarını kopardı. Saatcı, bağımsız olarak Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olacağını açıkladı.

Fethiye Belediyesi'nin resmi hesabından yapılan açıklamada, "Fethiye Belediye Başkanımız Behçet Saatcı, bugün saat 15:00’de Muğla Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adaylığını açıklıyor" ifadelerine yer verildi.