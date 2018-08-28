İyi Parti'den yerel seçim kararı: Hiçbir partiyle ittifak yok

İyi Parti, 2019 yılında yapılması planlanan yerel seçimler için çalışmalara başlıyor. 'Millet ittifakının' yararının olmadığı görüşünün öne çıktığı partide, yerel seçimde hiçbir ittifak içerisinde yer almama kararı alındı.

İyi Parti yerel seçim çalışmalarını 1 Eylül’de başlatıyor. 24 Haziran’da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde "millet ittifakı" içinde yer alan İyi Parti, yerel seçimde herhangi bir partiyle hareket etmeyecek. Gamze Kolcu'nun Hürriyet'teki haberine göre, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2’nci olağanüstü kurultayda partisinin hazırlanması gereken ikinci seçim sınavına işaret etmişti. Partililere, “Sizlere kolay bir başarı vaat etmiyorum. Sabaha iktidar umanlar bizimle yola çıkmasın” sözleriyle seslenen Akşener, “Önümüzde mahalli seçimler var, yarından tezi yok hazırlıklara başlayacağız” diyerek yerel seçimleri hedef göstermişti. İyi Parti'de Eylül-Ekim aylarında büyükşehir belediye başkan adaylarının, daha sonra da ilçe belediye başkanı adaylarının açıklanması bekleniyor. YERELDE İTTİFAK YAPILMAYACAK “Millet ittifakının faydası olmadı” değerlendirmesinin öne çıktığı İyi Parti, yerel seçimlerde ittifak yapmayacak; yerel seçime kendi adayıyla girecek.