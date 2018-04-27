İyi Parti'den 'suikast' iddiası: Suikast olacağı bilgilerini almış bulunuyoruz

İyi Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, 'Türk siyasetinin önünü açan, demokrasinin, hukukun, adaletin yılmaz savunucusu bir yeni partinin liderine suikast girişimi olacağı bilgilerini almış bulunuyoruz' dedi.

İyi Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, suikast girişimi olacağı iddiasında bulundu.

"7 Haziran-1 Kasım arasında bu bombaları patlatan, karanlık güçler kimlerdi? Bu bombaların sonucunda, hangi parti ya da partiler oy devşirdi" diyen Ok, "Duyumun ötesinde ciddi bilgiler alıyoruz. Türk siyasetinin önünü açan, demokrasinin, hukukun, adaletin yılmaz savunucusu bir yeni partinin liderine suikast girişimi olacağı bilgilerini almış bulunuyoruz. Eğer bu gerçekleşmezse 7 Haziran-1 Kasım arasında olduğu gibi bombalar patlatılarak, suikastlar yapılarak, Türkiye'de bir kaos ortamı oluşturulacağı bilgileri alıyoruz. Buradan son başbakana, son hükümete çağrıda ve uyarıda bulunuyoruz. Son başbakan olmanız sizleri sorumluluktan kurtarmaz. Derhal gerekli tedbirleri alınız" ifadelerini kullandı.