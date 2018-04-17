İYİ Parti'den 'seçim kanunu'nu hatırlatan CHP'ye: Seçime gireceğiz, B ve C planı hazır

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk, CHP’li Özel’in “İYİ parti her şart altında seçimlere girecektir. YSK, bizi engellese de B ve C planlarımız hazır” açıklaması yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, normalde 3 Kasım 2019’da yapılması plananlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin Ağustos 2018’de yapılmasını önermişti. ‘Cumhur ittifakı’nda MHP’yle bir araya gelen AKP ise bu öneriyi şimdilik ne reddetti ne de kabul etti.

Akşener, Bahçeli’nin erken seçim çağrısıyla ilgili, “Bizim için problem yok” demiş, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, olası bir ‘erken seçim’e İYİ Parti’nin giremeyeceğini “Bir partinin seçime katılabilmesi için 41 ilde örgütlenmesi lazım. Büyük kurultayının üzerinden en az altı ay geçmesi lazım” sözleriyle savunmuştu.

'BAŞKANLIK DİVANIMIZ KARAR VERECEK'

Hürriyet’ten Aysel Alp’e konuşan İYİ Parti Hukuk, Seçim ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk, “Vatandaşımız endişe etmesin, İYİ parti her şart altında seçimlere girecektir. YSK, bizi engellese de B ve C planlarımız hazır. Koltuklarından korkanlar ise endişelerine devam etsinler” dedi.

Koncuk, “B ve C planlarınız Saadet Partisi ile ittifak ya da mevcut bir partinin çatısı altında seçime girmek mi” sorusuna ise “Başkanlık divanımız karar verecek. Seçime girmemizin önünde hiçbir engel tanımıyoruz” yanıtını verdi.

'HUKUKEN BÖYLE BİR ŞEY MÜMKÜN DEĞİL'

Koncuk, şöyle devam etti:

“Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), 2011 genel seçimleri öncesinde Merkez Parti ile Emine Ülker Tarhan’ın Anadolu Partisiyle ilgili kararları var. Onlar teşkilat çalışmalarını tamamlayıp, kurucular kuruluyla milletvekili genel seçimlerine YSK kararıyla katıldılar. Eğer bu YSK, adamına göre değil de hukuka ve içtihatlara göre karar veriyorsa İYİ partinin seçimlere katılmaması diye birşey söz konusu olamaz. Ama birileri altımızdaki koltuklar çekilir endişesi yaşıyorsa ve YSK da birtakım merkezlerin talimatıyla karar verirse o da hukuk dışı bir karar olur. Çünkü yerleşmiş içtihatlar var. Hangi saiklerle İYİ partiyi almayacaklar? Hukuken böyle bir şey mümkün değil.”

'BAHÇELİ'NİN İLAN ETTİĞİ TARİHTE DE SEÇİME HAZIRIZ'

Koncuk İYİ Parti’nin ‘her şart altında’ seçimlere gireceğini söylerken, partinin bir diğer genel başkan yardımcısı Müsavat Dervişoğlu ise İYİ Parti için takvimin Özgür Özel’in ifade ettiği gibi 1 Nisan’da değil 10 Aralık’ta başladığını söyledi.

Dervişoğlu “Biz ilk olağan genel kurulumuzu, kurucular kuruluyla birlikte 10 Aralık 2017’de yaptık. 1 Nisan’da ise olağanüstü kurultayımızı yaptık. Dolayısıyla 10 Aralık 2017 tarihini esas alıp, 6 ay şartını hesapladığımızda 12 Haziran’dan sonra yapılacak her seçime katılma hakkına sahibiz. Bu nedenle seçime katılıp katılmama endişemiz asla yoktur. Sayın Bahçeli’nin ilan ettiği tarihte de seçime hazırız” dedi.