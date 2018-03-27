İyi Parti'den seçim için son dakika kararı

İyi Parti, seçimlere katılabilme sorun yaşamamak için olağanüstü kongre kararı aldı.

YSK'nin seçimlere katılımı zorlaştıran düzenlemeleri sonrası İyi Parti olağanüstü kongre kararı aldı.

Pazar günü Ankara'da yapılacak kongre için hazırlıklar başlarken, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve kongre organizasyonundan sorumlu komisyon başkanı Müsavat Dervişoğlu, Hürriyet'e, “Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) karşı her türlü tedbiri alarak bu yolculuğu sürdürüyoruz. Kongremizi gerçekleştiriyoruz. Onlara sığınacak malzeme bırakmıyoruz. İYİ Parti önümüzdeki ilk seçime katılma hakkını da böylece elde etmiş oluyor. Tarihin en kalabalık kongresini yapacağız. Salonun kapasitesi belli. Salonun dışında onun beş katı partili olacak" açıklamasında bulundu.