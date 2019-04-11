İyi Parti’den ‘olağanüstü itiraz’ kararı

İyi Parti, Balıkesir'de seçim sonuçlarına olağanüstü itirazda bulunacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve İyi Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, seçim sonuçlarına ilişkin “Olağanüstü itiraz hakkımızı bugün kullanacağız. Ardından da Anayasa Mahkemesi’ne müracaat edeceğiz” dedi.

İyi Parti Ankara milletvekilleri İbrahim Halil Oral, Ayhan Altıntaş ve Bursa milletvekili İsmail Tatlıoğlu ile Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Ok, başkanlığı 9 bin 913 oyla kaybettiğini, 31 bin 793 oyun ise geçersiz sayıldığını, geçersiz oyların yeniden sayılmasına ilişkin itirazın jet hızıyla reddedildiğini söyledi. Seçimde itirazlara ilişkin çifte standardın uygulandığını belirten Ok, “İstanbul’da sadece geçersiz sayılan oylar değil, itiraz edilen diğer sandıklarda bile sayımlar yeniden yapılırken Balıkesir’de ilçe ve il seçim kurullarına yaptığımız itirazlar kabul edilmedi. YSK’ya yaptığımız itiraz ise 2 saat içinde reddedildi” dedi.