İyi Parti'den MHP'ye destek açıklaması: HDP kazanmasın diye

İyi Parti Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Aslan, Iğdır'da MHP'ye destek vereceklerini açıkladı.
"Iğdır'da HDP almasın diye aday çıkarmıyoruz ve MHP'ye veriyoruz. Iğdır'ı MHP kazansın diye mücadele ediyoruz" diyen Aslan, "İyi Parti Iğdır'da MHP'yi destekliyor. Ak Parti ise HDP kazansın diye aday çıkarıyor. Iğdır gitmesin, HDP kazanacağına MHP kazansın" ifadelerini kullandı.
İYİ Partili Mehmet Aslan:
"Iğdır'da HDP almasın diye aday çıkarmıyoruz ve MHP'ye veriyoruz. Iğdır'ı MHP kazansın diye mücadele ediyoruz. İYİ Parti Iğdır'da MHP'yi destekliyor. Ak Parti ise HDP kazansın diye aday çıkarıyor. Iğdır gitmesin, HDP kazanacağına MHP kazansın" pic.twitter.com/ZrSBi4O57b
— Çağlar Cilara (@caglarcilara) 3 Şubat 2019