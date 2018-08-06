İyi Parti'den kongre açıklaması

İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray, 'Olağanüstü kongre aynı zamanda yerel seçimler için start kongresi olacak' dedi.

İyi Parti, önümüzdeki hafta sonu yapılacak 2'inci Olağanüstü kongre hazırlıklarını tamamladı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 12 Ağustos'ta yapılacak 2'inci Olağanüstü Kongrede üst kurul delegelerinin tamamının desteği ile aday gösterileceğini ifade eden Parti Sözcüsü Aytun Çıray, Yeniçağ'a yaptığı açıklamaları şöyle sürdürdü:

"Kongre ile ilgili hazırlıklar büyük ölçüde bitti diyebiliriz. Salonla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu daha ziyade seçim sonrası Sayın Genel Başkan Meral Akşener'in kararı neticesinde ortaya çıkan bir yenilenme kongresidir. Teşkilat ve delegelerimizle yapacağımız bir kongre olacak. Parti içi konular da konuşularak yeni bir hedef ortaya koyacağız. Herkesin fikirlerini söyleyebileceği rahat bir ortam olacak. Partinin en alt kademesinden en üst kademesine kadar bir irade ortaya çıktı. Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener, üst kurul delegelerimizin imzası ile tek aday gösterilecek. Kongre ile birlikte kurumsallaşma noktasında bir adım daha atılmış olacak. Bu aynı zamanda yerel seçimler için start kongresi olacak. Ardından yerel seçim çalışmalarına hız verilecek."