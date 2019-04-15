İyi Parti'den İstanbul iddiası: AKP'nin iptal başvurusu gerekçesi değişecek...

İyi Parti, AKP'nin İstanbul'da usulsüz seçmen kaydı iddiasıyla değil kısıtlı seçmen başvurusu üzerine iptal talep edeceğini ileri sürdü.

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, İstanbul'daki sayım işlemlerinin uzatılmasını değerlendirdi.

Sözcü'ye konuşan Kavuncu, “Durum çok net. Büyükçekmece'de, İstanbul genelinde seçimi iptal ettirmek için AKP ve MHP delil toplamaya çalışıyor. Böyle bir delil olmadığından, aslında delil yaratmak için zaman kazanıyorlar. Maltepe bunun için araç haline getirilmiş durumda.” dedi.

AKP'nin kısıtlı seçmenlerin oy kullanması üzerinden seçimi iptal ettirmek için bir çaba içinde olduğunu kaydeden Kavuncu, “YSK'nın daha önceki seçim iptal kararları ya çok bariz oy çalma gibi somut olaylara dayandırılmış ya da zihni engelli, askerlik görevini yerine getirenler gibi oy kullanma kısıtı olan seçmenlerin oy kullandığının belirlenmesi üzerine alınmış. İstanbul'da bir oy çalma olmadığı için duyum ve tahminlerimiz AKP'nin iptal başvurusunu kısıtlı seçmen başvurusu üzerine yapacağı üzerine” ifadelerini kullandı.