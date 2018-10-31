İyi Parti'den 'İstanbul Havalimanı'na yeni isim teklifi

İyi Partili 40 milletvekili, İstanbul’da açılan 3. havalimanının adının 'Atatürk' olması için kanun teklifi hazırlayarak TBMM Başkanlığı'na sundu.

İyi Parti, İstanbul'da açılan yeni havalimanı için isim önerisini Meclis Başkanlığı'na sundu.

İyi Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, "Havalimanı bir zafer abidesi olarak sunan Cumhurbaşkanına, İyi Parti olarak diyoruz ki; 'Zafer Abidesi' deyince Türk milletinin aklına 30 Ağustos'ta kazanılan muhteşem zafer ve onun mimarı, devletimizin ve Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Atatürk gelmektedir. Dünyanın en büyük havalimanı olduğu ifade edilen bu tesise en çok çağımızın en büyük liderinin ismi yakışır. 3. havalimanının ismi Atatürk havalimanı olmalıdır. Bu konudaki yasa teklifimiz TBMM'ye sunuldu. Meclis'teki tüm Milletvekillerini teklifi desteklemeye çağırıyoruz” dedi.