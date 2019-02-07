İyi Parti'den HDP açıklaması

HDP'nin 'İyi Parti'nin aday gösterdiği her yerde aday göstereceğiz' çıkışına ilişkin İyi Parti'den açıklama geldi.

İyi Parti'nin “HDP’nin kazanmaması için Iğdır’da aday çıkarmama” kararını “ucuz, kolay siyaset” olarak değerlendiren HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP’nin de ittifakta İyi Parti’ye bırakılan her yerde aday göstereceğini açıklamıştı.

HDP'nin bu açıklaması sonrası İyi Parti'den de açıklama geldi.

"İYİ Parti’nin tek başına seçime girdiği yerlerde, zaten aday ilan eden HDP’nin son açıklaması, gerçek tabloyu göstermesi bakımından son derece faydalı olmuştur" denilen açıklamada, "İYİ Parti, hangi siyasi partinin, nerede ve nasıl yarışacağına karışmadığı gibi, haksız ve ahlaksız ithamlara karşı hayatın olağan akışının gereğini yerine getirmeye devam edecektir. Iğdır ve Ahlat’ta aday çıkarmayarak ilan ettiğimiz duruş ve niyet, İYİ Parti’nin yol haritasının özetidir. Iğdır’da iki ayrı aday çıkararak kime avantaj sağlayacakları hususu da bizim değil, Ak Parti ve MHP’nin sorunudur" ifadeleri kullanıldı.