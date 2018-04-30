İyi Parti'den 'Gül-Akar' açıklaması: Vahim olay

İyi Parti Başkanlık Divanı, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün adaylığına karşı Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından girişimde bulunulduğu haberlerine ilişkin açıklamada bulundu.

İyi Parti Başkanlık Divanı, Abdullah Gül’ün adaylığı ile ilgili olarak Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından yapılan ziarete tepki gösterdi.

"Genelkurmay Başkanı’nın ve saray sözcüsünün Sayın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağına dair vereceği bir karar arifesinde, yani çok manidar bir zamanlama ile ziyaret ettiklerine dair bilgi kamuoyuna yansımıştır. Söz konusu bilginin muhatapları tarafından yalanlanmamıştır. Bu durumda İYİ Parti Başkanlık Divanı bir durum değerlendirmesini kaçınılmaz görmüştür" denilen açıklamada, "Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağının tartışıldığı bir ortamda Sayın Abdullah Gül’e, böyle bir ziyarette bulunulması, 24 Haziran Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerini tehdit altında bırakan bir seçim ve rejim müdahalesi anlamına gelmektedir. Bu nedenle İYİ Parti Başkanlık Divanı olarak bu çok vahim olayı Milletimizle paylaşma zorunluluğunu duyduk. Belli ki Saray Koalisyonu ve onun hizmetindeki, küçük ortağı kaybedeceklerinin korkusuyla hareket ediyorlar. Bu nedenle iktidarı elde tutmak için her yol mubahtır anlayışına Türk Ordusu alet edilemez" ifadeleri kullanıldı.