İyi Parti'den genelge: Mazbatalarınızı alıp istifa edin

İyi Parti, istifa ederek CHP listelerinden seçilen adayların mazbatalarını aldıklarında partiye geri dönmesini istedi.

İyi Parti Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, teşkilatlara genelge gönderdi.

Diğer siyasi partilerden seçime giren ve kazanan adayların, mazbatalarını aldıktan sonra istifa ederek, İyi Parti'ye dönmeleri istendi.

Genelgede, "Meclis üyesi seçilenler, mazbatalarını aldıklarında, ivedilikle seçildikleri partilerden istifa ederek, partimize üyeliklerini gerçekleştirmelerini rica ederim" denildi.

İzmir'de yaklaşık 40 meclis üyesinin CHP'den istifa ederek, İyi Parti'ye geçmesi bekleniyor.