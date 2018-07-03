İyi Parti'den erken yerel seçim açıklaması

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, yerel seçimlerin erkene alınmasıyla ilgili olarak, "Öne alınacağını düşünmüyorum. Buna hangi muhalefet partisi 'evet' diyecek. Kasım ayı ile Mart ayı arasındaki farkı biri izah etsin. Mart ayında yapılsın, daha iyi olur, verimli olur" açıklamasını yaptı.

Milletvekili, kayıtları TBMM şeref Holü’nde devam ediyor.

İYİ Parti Ankara milletvekili Koray Aydın kaydını yaptırdıktan sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. Aydın, yerel seçimlerin öne alınmasına ilişkin, “Öne alınacağını düşünmüyorum. Buna hangi muhalefet partisi ‘evet’ diyecek. Kasım ayı ile Mart ayı arasındaki farkı biri izah etsin. Mart ayında yapılsın, daha iyi olur, verimli olur” ifadelerini kullandı.

ÇOCUK İSTİSMARI HAKKINDA

Aydın, çocuklara yönelik istismar konusunda “Ümit ediyorum Meclis çalışmaya başladığında bütün partilerin fikir birliğine vararak bu alanda atılması gereken adımların atılacağını düşünüyorum. Hukuka uygunluğu çerçevesinde nasıl bir yol izleneceği partiler arası görüşmelerde ortaya çıkar. Biz bu konuda atılacak her türlü adımı destekliyoruz” dedi.