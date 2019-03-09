İyi Parti'den Erdoğan'ın 'hapis' açıklamasına yanıt

İyi Parti Başkanlık Divanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik 'Birileri şu an cezaevinde süre dolduruyor. Aynı yola sen de düşebilirsin' ifadelerine yönelik açıklamada bulundu.

İyi Parti Başkanlık Divanı adına yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Elazığ'daki konuşmasında, Meral Akşener'i hedef aldığı belirtildi.

"İYİ Parti Genel Başkanı, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i, Cumhurbaşkanlığı gücü ve imkanlarının ardına sığınarak tehdit etmek, kimsenin haddi değildir" ifadesine yer verildi.

Yaşanan durumun "Türk demokrasisi açısından tarihi bir leke olduğu" savunulan açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu: "Kendi beceriksizliklerini görmeyip, ortaya çıkan tablo yüzünden, milletimizin saygıdeğer evlatlarını terörist ilan edenler şunu bilmelidir ki hakikati haykıran bir sesi, hapishanelerle tehdit etmek, ancak darbecilerin yapabileceği bir iştir. Sayın Cumhurbaşkanı, geçmişte bu darbeci aklın mağdurlarındandı. Ancak görüyoruz ki mağduriyet gitmiş, artık 28 Şubat'ın o darbeci akıllarının taklidine başlanmış."