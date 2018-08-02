İyi Parti’den Erdoğan’ın 100 günlük eylem planı öncesi ‘ekonomik kriz’ önerileri

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 100 günlük eylem planı öncesinde ‘ekonomik kriz’ önerilerini açıkladı

İyi Parti Grup Başkan vekili Lütfü Türkkan, Meclis'te bir grup milletvekiliyle düzenlediği basın toplantısında, yarın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Hükümetin 100 günlük eylem planını açıklayacağını hatırlattı ve partisinin “ekonomik kriz” önerilerini paylaştı. Türkkan'ın önerilerinin seçim döneminde dile getirilen, sermaye perspektifinden yapılan öneriler olduğu dikkat çekti.

Türkkan, ekonomiye güveni tesis etmek için şu tedbirlerin alınması gerektiğini ileri sürdü:

Demokratik parlamenter sisteme dönüş için hemen yeni Anayasa hazırlama çalışmalarına başlanmalıdır.

Başta AB olmak üzere sorunlu olduğumuz ülkeler ile ilişkilerin düzeltilmesi ve ülkenin ihtiyacı olan ekonomik çıkarlarımızın korunması için gerekli adımlar bir an önce atılmalıdır.

Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı tesis edilmelidir.

Merkez Bankasının, siyasi baskılardan etkilenmeden, temel amacı olan fiyat istikrarına odaklanabilmesi için, para politikası konusundaki yöntem ve araç bağımsızlığı daha güçlü şekilde yeniden tesis edilmelidir.

Enflasyon hedeflemesi yapılmalı, piyasaların önünü görebilmesi sağlanmalıdır.

Maliye politikası, para politikası ile çelişmeyecek şekilde uygulanmalıdır.

Ekonomi ile ilgili tüm veriler gözden geçirilmeli, hatalı veya yanlış yayınlanan verileri düzeltilmeli ve kamuoyu ile paylaşılmalıdır.

Kamu-Özel İş Birliği modeli gözden geçirilmeli ve bölgesel kalkınma ve istihdam amaçlı olarak yeniden yapılandırılmalıdır.

Kamu Bankalarının kredi portföyleri ve bilançoları kapsamlı şekilde denetlenmelidir.

Enerji, eğitim, sağlık ve dış politikada da önerilerini sıralayan Türkkan, 100 Günlük Acil Eylem Planı çerçevesinde, Türkiye Dayanışma Fonu kurularak, vatandaşların ödeyemedikleri için bankalar tarafından tahsilat şirketlerine satılmış olan tüketici kredisi, kredili mevduat hesabı ve kredi kartı borçlarının, en az yüzde 80’inin silinmesi gerektiğini öne sürdü.