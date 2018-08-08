İyi Parti'den Erdoğan'a 'dik dur, yanındayız' mesajı

İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray, 'İlan ediyoruz ki, Türkiye'nin içine girdiği bu ekonomik darboğazı kullanarak, Kıbrıs dahil milli konularda siyasi tavizler isteyen olursa dik dursunlar ve bilsinler ki yanlarında oluruz' dedi.

İyi Parti Başkanlık Divanı ülke gündemini değerlendirmek üzere toplanırken, Parti Sözcüsü Aytun Çıray, toplantıda açıklamalarda bulundu.

Çıray, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sorunlar dolayısıyla siyasi taviz isteyebilecek çevrelere karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dik durulmasını istedi ve böyle bir durumun yaşanması karşısında kendilerinin de yanında olacaklarını açıkladı.

Çıray’ın divan toplantısında yaptığı konuşmanın satır başları şu şekilde;

Hedef tehlikeli ölçüde aşılmış ve 7 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla dolar/TL kuru 5,33 TL ile rekor düzeye erişmiştir.Yani Türk Lirası yılbaşından bu yana yaklaşık %44 devalüe olmuştur.Bu ne anlama gelmektedir?TÜİK'in hesaplama oyunları ile 10.597 Dolar olarak açıklanan fert başına milli gelir 4.000 Dolar erimiş, Türkiye ekonomisi ise 320 milyar Dolar küçülmüştür.”

“AKP iktidarlarının yöneticileri ekonomik başarısızlıkları konusunda milleti yanıltmaya çalışıyorlar; “iyi olursa bizden, kötü olursa dış güçlerden,” diyorlar. Sanki AKP iktidara gelinceye kadar dış güçler yokmuş gibi.Her dönemde dış güçler olmuştur, olacaktır. Ve Türk milleti her zaman dış güçlere karşı birlik içinde olmuştur, yine olur. Esas olan dış güçlerin etkilerine karşı sizin hazırlıklı ve güçlü olup olmadığınızdır.

üŞimdi soruyoruz; ekonomimize komplo kurduğunu “üst akıl” diye işaret ettiğiniz ABD’yi, Malezya, Rusya, Çin ve Kuzey Kore bizden daha çok rahatsız ettiğine göre, neden onların paraları da dolar karşısında yerlerde sürünmüyor? Sağlam, üreten, markalaşmayı başarmış bir ekonomik yapımız olsaydı bunlar olur muydu? Başımıza gelenlerin içinde dış mihrakların rolü de olmuş olabilir. Ancak şu bir gerçek ki, ekonomimizi manüplasyonlara açık hale getiren AKP Hükümetlerinin yanlış ekonomik uygulamaları ve muazzam israflarıdır.”

Sayın Erdoğan ve arkadaşları ekonomi konusunda artık hamaseti bırakmalılar, mahalli seçimleri unutmalılar ve bugüne kadar ekonomide yaptıklarının tam 180 derece zıddını yaparak yapısal tedbirler almalılar. Ayrıca, uyarıyor ve ilan ediyoruz ki;Türkiye'nin içine girdiği bu ekonomik darboğazı kullanarak, Kıbrıs dahil milli konularda siyasi tavizler isteyen olursa dik dursunlar ve bilsinler ki yanlarında oluruz.