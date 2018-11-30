İyi Parti'den CHP'ye uyarı

İyi Parti ile CHP arasındaki ittifak görüşmelerinde özellikle Ankara üzerinde anlaşma sağlanamadığı belirtilirken, İyi Parti'den 'Biz kendimizi istismar ettirmeyiz' mesajı geldi.

CHP ile İyi Parti arasında devam eden ittifak görüşmeleri henüz bir sonuca bağlanamazken, İyi Parti cephesinden CHP'ye uyarı geldi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, konuya ilişkin yazısında "Kılıçdaroğlu, Almanya dönüşünde Meral Akşener’le bir araya gelecek. Bu arada Koray Aydın ile Bülent Tezcan’ın çalışmaları da olgunlaşacak. 9 il konuşuluyor. İYİ Parti üç ili almak istiyor. 'İyi niyetli olunmaz, oy hesabına girilir ya da bu iş bilek güreşine dönerse sonuç çıkmaz. Biz kendimizi istismar ettirmeyiz' diyorlar. Benden CHP’ye duyurması... İyi Parti’yi hafife almayın, bu işte ciddiler" ifadelerini kullandı.