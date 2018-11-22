İyi Parti'den CHP'ye çağrı

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, Mansur Yavaş’ın Ankara adaylığı için CHP’ye çağrı yaptı.

İyi Parti ve CHP'nin Ankara'da ortak adayı olmak isteyen Mansur Yavaş'a ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’ün haberine göre, AKP ile MHP’nin panikle yeniden ittifak için masaya oturduğunu söyleyen İyi Partili Çıray, Mansur Yavaş’ın Ankara adaylığı için CHP’ye çağrı yaptı.

Çıray, "Daha önce kurulmuş Millet İttifakı’nın Mansur Yavaş’ı Ankara’dan aday göstermesi halinde Cumhur İttifakı ne yaparsa yapsın kaybeder" dedi.

CHP'nin Ankara'da Mansur Yavaş yerine başka bir ismi aday göstermek için çalışmalara başladığı iddiası gündeme gelmişti.