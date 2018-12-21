İyi Parti'den CHP'nin İzmir adayına itiraz

İttifak kapsamında İzmir'de CHP'yi destekleyecek İyi Parti, CHP'nin Tunç Soyer'i aday gösterme ihtimaline itiraz etti.

CHP'nin İzmir'de aday göstermesi muhtemel isimlerden olan Tunç Soyer'e İyi Parti'den itiraz geldi.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı konuyu bugünkü köşesine taşırken, "İYİ Parti’nin önde gelen isimlerinden bir siyasetçi, katıldığım bir televizyon programı arasında beni arayıp, ‘CHP ve bizim partimizin ortak İzmir adayı olarak Tunç Soyer konuşuluyor. Biz İYİ Partililer bunu kabul etmiyoruz. Babası Nurettin Soyer’in Türk milliyetçilerine yaptığı zulümleri unutamayız.’ deyince bir gazeteci olarak bu hassasiyetten canlı yayında bahsettim" dedi.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu ile de konuya ilişkin konuşan Alçı, Dervişoğlu'nun şu sözleri söylediğini aktardı: