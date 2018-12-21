İyi Parti'den CHP'nin İzmir adayına itiraz

CHP'nin İzmir'de aday göstermesi muhtemel isimlerden olan Tunç Soyer'e İyi Parti'den itiraz geldi.
Habertürk yazarı Nagehan Alçı konuyu bugünkü köşesine taşırken, "İYİ Parti’nin önde gelen isimlerinden bir siyasetçi, katıldığım bir televizyon programı arasında beni arayıp, ‘CHP ve bizim partimizin ortak İzmir adayı olarak Tunç Soyer konuşuluyor. Biz İYİ Partililer bunu kabul etmiyoruz. Babası Nurettin Soyer’in Türk milliyetçilerine yaptığı zulümleri unutamayız.’ deyince bir gazeteci olarak bu hassasiyetten canlı yayında bahsettim" dedi.
İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu ile de konuya ilişkin konuşan Alçı, Dervişoğlu'nun şu sözleri söylediğini aktardı:
‘Nurettin Soyer ismini Türk milliyetçilerinin unutması asla mümkün değil. 12 Eylül zulmü ve işkenceleri ile ismi özdeş askeri savcıdır Nurettin Soyer. Hazırladığı MHP iddianamesi satır satır çürütülmüş hukuku katleden bir iddianamedir. Hakkımı asla helal etmiyorum Nurettin Soyer’e. O dönem Soyer yüzünden yok yere hapis yattık ve çok büyük acılar çektik. Çok ağır işkenceler gördük. Suçsuz arkadaşlarımız idam edildi. Türk milliyetçilerinin ve tüm ülkücülerin bu mevzuda hassasiyeti büyüktür.
Fakat baba ayrı oğul ayrıdır. Ben Tunç Soyer’i tanırım ama şu ana kadar bu konuyu kendisine hiç hatırlatmadım. Fakat Nurettin Soyer’in ülkücülere yaptığı zulmün üstünü örten bir tavra girilmesi kabul edilebilir bir tutum değil. CHP’nin ittifakımız ve İzmir ortak adayı noktasında Türk milliyetçilerinin hassasiyetini gözeteceğini umuyorum. İzmir’de partimizin yüzde 12-13 oyu var ve tabanımıza Tunç Soyer ismine oy vermeye ikna etmek çok zor olur. Bu durum çok yüklü bir borcu uzun vadeli senetlerle ödemeye çalışmaya benziyor.’