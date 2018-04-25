İyi Parti'den CHP ve SP'ye 'Abdullah Gül' önerisi

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, 'CHP ve SP 'En güçlü adayımız Gül' diyorsa onunla çıksın. Bizim en güçlü adayımız Akşener. HDP de kendi adayını çıkarsın' dedi.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, cumhurbaşkanı adaylarının Meral Akşener olduğunu söyleyerek Abdullah Gül önerisine tepki gösterdi.

"Biz motive olduk, genel başkan 5 ayda 56 il gezdi. Yola çıkarken cumhurbaşkanı adayı olduğunu deklare etti. Hiç çalışmayan ve bekleyen, adaylık için teklif bekleyen Sayın Abdullah Gül'ün ismi geçiyor. Çatı adayda yokuz" diyen Aydın, "Her parti en güçlü ismiyle çıksın. CHP ve SP 'En güçlü adayımız Gül' diyorsa onunla çıksın. Bizim en güçlü adayımız Akşener. HDP de kendi adayını çıkarsın" ifadelerini kullandı.