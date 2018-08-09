İyi Parti'den 'çarşaf liste' adımı

İyi Parti'nin 12 Ağustos'taki kurultayında beklenenin aksine blok liste değil çarşaf listeyle seçim yapılacak. Çarşaf liste, partide öne çıkan isimlerin güçlerini sınaması anlamına da geliyor.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, tek genel başkan adayı olarak gireceği partisinin 2. olağanüstü kurultayında, parti kurullarını çarşaf liste yöntemi ile şekillendireceği iddia edildi.

Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre, önceki kurultaydaki blok liste uygulanmasına karşın Akşener’in yeni ekibinin belirleneceği 12 Ağustos kurultayında, partide sözü geçen isimler ilk kez kendi güçlerini tartacak.

Adayların tek tek oylarının kişisel olarak hesaplandığı çarşaf aday sistemi, parti içindeki dengeleri de gün yüzüne çıkaracak. Bu yöntemle Akşener’in kendisine gelen “kurmaylık” taleplerine alınan kişisel oylar ile cevap vermesi ve elini bu yöntemle güçlendireceği değerlendirmesi yapılıyor.