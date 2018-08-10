İyi Parti'den bir üst düzey istifa daha...

İyi Parti'nin kurucularından ve eski genel başkan yardımcılarından Avukat Şule Ünlü Doğan da partisinden istifa etti.

İyi Parti 'nin kurucularından ve eski genel başkan yardımcılarından Avukat Şule Ünlü Doğan da partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Şule Ünlü Doğan istifasını duyurduğu açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Öte yandan parti özel kaleminden her kademesine kadar kıymetleri kendinden menkul, skandallarla anılan ve şaibeli isimlerle doldurulmuştur. Mazisi temiz, vatan sevdalısı, donanımlı kadrolar küstürülmüştür. Aynı zamanda Parti emekliler kulübüne dönmüştür. Meclisin en yeni ama en yaşlı partisidir. Kadın hareketiyiz denmiştir ama meclisin en az kadın vekili olan partisidir. Söylem geliştirmekten iş üretmeye zaman bulamayan,organize olamayan,birlikte çalışma kültüründen uzak,kişisel vitrin telaşında olan, iyiyi,doğruyu ve çalışmayı hedef almayan yapı, popülarizme yenik düşmüştür. Sadece ülke sevdalısı bir avuç insan ve genel başkan sahada insanüstü çalışmıştır. Değerler üzerine inşa edilmiş bir strateji ortaya koyamayan İYİ PARTİ, ilkesiz, tutarsız tavır ve davranışları nedeniyle bugün hedeflediği parlamenter sistem ve cumhuriyetin kuruluş felsefesinden sapmış;mecliste kaptığı koltuk sayısını bir başarı olarak algılatmaya çalışmıştır. İyi partinin üzerinde ki en büyük atalet, kişilerin partiyi temsilde üzerilerine giydikleri ‘İYİ PARTİ CEKETİNİ’ çıkarmalarına müsaade edilmesi, liyakatın göz ardı edilmesi ve insan ve emeğe saygıda kusur etmesidir. Kişiler üzerinden siyaset yapmaya çalışan zihniyet,dedikodu ve yalan haberlerle ülke için birer değer olan ve ülkemiz için bir gelecek vaat eden partilileri bir kısır döngü içerisinde öğütmeye devam etmektedir."