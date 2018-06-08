İyi Parti'den anket sonucu açıklaması

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan, ellerine gelen anketlerde İyi Parti'nin hiç yüzde 16.8'in altına düşmediğini ileri sürdü.

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı, eski MHP milletvekili Lütfü Türkkan, anket firmalarının yaptığı açıklamaların aksine, İyi Parti oylarının kendilerine ulaşan rakamlara göre hiç yüzde 16.8'in altına düşmediğini ileri sürdü.

"Üçüncü çıkış yolu arıyordu herkes. Ana muhalefet partisine de çok güvenemedi. Güvenmiş olsaydı Cumhuriyet Halk Partisi daha önce 3-4 defa üst üste girdiği seçimde başarı sağlayabilirdi. Üçüncü bir yol olarak milletin ihtiyaçlarına İyi Parti çıktı. İyi Parti'yi millet mutlaka bir yere konumlandıracak. Bizim yaptığımız hiçbir ankette şuanda yüzde 16.8'in altına düşen anketimiz hiç yok. Üstlerini de gördük. Alttan gelen dip dalgasının İyi Parti'yi nereye sürükleyeceğine dair çok öngörülemez bir tahminimiz var. Ben bunu 83 yılında Özal'ın Anavatan Partisi ve 2002 yılındaki Recep Tayyip Erdoğan'ın Ak Parti'sine de benzetiyorum. Gelecek dip dalgası herkesi iki seksen yere uzatabilir" diyen Türkkan, ikinci tura Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin kalması halinde, Saadet Partisi seçmeninin İnce'ye oy vermeyeceğini söyledi.

"Saadet Partisi kaç oy alırsa alsın, sayın Temel Karamollaoğlu ikinci tura sayın İnce'nin kalması halinde seçmenini sayın İnce'ye oy vermeye götürmekte zorlanır, kesinlikle söylüyorum" diyen Türkkan, "Sayın Muharrem İnce'nin kişiliğinden ziyade Cumhuriyet Halk Partisi'nin 50 yıldır Türkiye'de devam eden sağ seçmenin karşısındaki tavrıdır aslolan. Sağ seçmenin bakışından kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.