İyi Parti'den Alman Bakan Roth'la yapılan görüşmeye ilişkin açıklama

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Aydın Sezgin, Almanya'nın Avrupa Bakanı Michael Roth'un Meral Akşener ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Aydın Sezgin, Almanya'nın Avrupa Bakanı Michael Roth'un İyi Parti'ye yaptığı ziyarete ilişkin konuştu.

Görüşmede iki ülke ilişkilerinin ele alındığını aktaran Sezgin, "Sayın Genel Başkanımızın Alman Avrupa Bakanı Michael Roth ile 8 Mayıs günü yaptığı görüşme gayet açık ve dostane şekilde cereyan etti" dedi.

Akşener'in Türkiye'nin üyelik süreci hakkında görüşlerini açıkladığını ifade eden İyi Parti Uluslararası İlişkiler ve Türk Dünyası'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aydın Sezgin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Genel Başkan Avrupa Birliği, Türkiye'nin üyelik süreci, uluslararası ilişkiler konusundaki görüşlerini dile getirdi. Parti programımızda yer alan noktalara değindi. Avrupa'da yükselen merkez kaç kuvvetlerinden duyduğu rahatsızlığı vurguladı.Tabii, Türkiye'deki gelişmeler ve seçim sürecinden de söz edildi. Genel Başkanımız parlamenter demokrasiye dönüş hedefimizi izah etti. "

Heyetler arası yapılan görüşmede İyi Parti'nin seçimleri kazandıktan sonra parlamenter sisteme dönüş hedefine de değinildiğini aktaran Sezgin, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki seçimlere dair tecrübelerini; gençlerin, şehirli nüfusun oy verme davranışlarını değindi. Bu arada, geçmişte Güneydoğu bölgemizde kuvvetli bir rekabet bulunduğunu, çok partili demokratik rekabeti yaşandığını, oysa şimdi, uzun yıllardan beri bölge seçmeninin AKP ve HDP arasında sıkıştığını, İYİ Parti'nin bölgede kuvvetli bir alternatif olarak yükseldiğini anlattı. Görüşmenin bu boyutu basınımıza yansırken bir yanlış anlama olmuş olabilir."

Alman Bakan Michael Roth'un ise Almanya'nın Türkiye'nin önemine vurgu yaptığını dile getiren Sezgin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Alman Bakan da, Almanya'da ve AB düzeyinde demokrasi, hukukun üstünlüğü, temel hak ve özgürlükleri atfedilen öneme değindi, Kopenhag kriterlerine atıf yaptı. Türkiye'ye verdikleri önemi ve ilişkilerimizi her alanda geliştirmeyi arzu ettiklerini ifade etti."