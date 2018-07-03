İyi Parti'den AKP'ye destek sinyali

İyi Parti kurucularından olan Mehmet Aslan'ın ardından İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş da AKP'ye destek sinyali verdi.

İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, bir basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin "İktidarın MHP ile kurduğu ittifakta sorun olması halinde iktidar partisiyle ittifak kuracak mısınız?" sorusunu yanıtlayan Yokuş, "Eğer ki milletimizin hayrına bir yasaysa biz elimizi taşın altına koymaktan geri durmayız. Yani biz muhalefet olsun diye ya da 'İktidarın getirdiği her şey yanlıştır' anlayışıyla asla bunu yapmayız. Ama istişareler yoluyla bizim de görüşlerimiz alınarak, çıkarılacak bir düzenlemeye yani katkı verdiğimiz bir düzenlemeye ülkemizin hayrınaysa her şeyi yaparız" ifadelerini kullandı.

"İktidarın Meclis'te tek başına bir çoğunluğu yok. En yakın ittifak kurduğu MHP ile birlikte götürecektir" diyen Yokuş, "Ola ki bir olumsuzluk yaşarsa İYİ Parti ile ittifak olur mu, olmaz mı; onları bilemem ama bu konuda diyeceğim şey şudur. Biz Meclis tıkanmasın, devlet çalışsın noktasında milletin hayrına olan her şeyde elimizi taşın altına koyarız" ifadelerini kullandı.