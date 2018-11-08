İyi Parti'den 'aday' yalanlaması

İyi Parti'nin yerel seçimlerdeki belediye başkan adaylarının belli olduğu haberlerine ilişkin, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu'ndan açıklama geldi.

İyi Parti'nin yerel seçimlerdeki belediye başkan adaylarının belli olduğu haberine yalanlama geldi.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, "Bazı yayın organlarında İYİ Partinin İstanbul, İzmir, Muğla ve Adana’da Büyükşehir adaylarını açıkladığına dair haberler yayınlanmaktadır. Bahse konu arkadaşlarımız her göreve layıktır lakin bizim böyle bir kararımız ve açıklamamız yoktur" dedi.

İyi Parti'nin İstanbul'da Ümit Özdağ, Adana'da İsmail Koncuk, İzmir'de Şengül Hablemitoğlu, Muğla'da Behçet Saatcı ve Balıkesir'de İsmail Ok'u aday göstereceği ileri sürülmüştü.