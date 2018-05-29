İyi Parti'den açıklama: Bunun bedelini ağır öderler

İyi Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, bazı illerde valilerin iktidara yaranmak için zorluklar yaşattığını belirterek, 'Bu da bize gösteriyor ki kraldan çok kralcıların işgüzârlıkları. Buna Bakan Soylu’nun izin vermemesi gerekir. İktidar değişikliğinde devletin valisi olmayanlar bunun bedelini ağır öderler' dedi.

İyi Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, partilerine koruma verilmediğini, güvenliği kendi imkanları ile özel güvenlikçiler aracılığı ile sağladıklarını söyledi.

Çıray, “Valilik ve Emniyet’e yazı yazılmasına karşın, kanunlara aykırı olarak bize olumsuz dahi olsa cevap bile verilmedi” diye konuştu.

İyi Parti’nin ülkenin çeşitli bölgelerinde saldırıya maruz kaldığını belirten Çıray, kişisel koruma talebi ve diğer güvenlik başvurularının yanıtsız bırakıldığını dile getirdi.

Birçok ilde milletvekili olmalarına rağmen sıkıntı yaşadıklarını belirten Çıray, “Mardin’e gittiğimizde büyük engellemelerle karşılaştık. Milletvekili olmamıza rağmen bizi kayda alan tutumlar yaşandı” dedi. Bazı illerde valilerin iktidara yaranmak için zorluklar yaşattığını dile getiren Çıray, “Bu da bize gösteriyor ki kraldan çok kralcıların işgüzârlıkları. Buna Bakan Soylu’nun izin vermemesi gerekir. İktidar değişikliğinde devletin valisi olmayanlar bunun bedelini ağır öderler” dedi.