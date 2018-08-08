'İyi Parti'de ülkücü kanat tasfiye edilecek'

İyi Parti'den istifa eden kurucu Yusuf Halaçoğlu, Genel Başkan Meral Akşener'in, ülkücüleri tasfiye edeceğini ileri sürdü.

İyi Parti'den istifa eden Yusuf Halaçoğlu, partiye yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Milliyet'e açıklamalarda bulunan Halaçoğlu, "Mahalli seçimlerden sonra İYİ Parti'nin bu kafayla devam ederse sıfır çekeceğini düşünüyorum. 24 Haziran seçimlerinde hiçbir yerde birinci olmadı, sadece bir-iki beldede ikinci oldu ama hiçbir yerde birinci olmadı. Mahalli seçimlerde kiminle çalışacaksınız, yani belirleyeceğiniz adayları il, ilçe teşkilatlarının mutabakatıyla belirlemezseniz ki öyle olmayacağını düşünüyorum çıkaracağınız adaylar oy alamaz" dedi.

"Şu an için hiç kimseye aday olmak uymuyor. Hiçbirisi aday olmayacak. Parti içerisinde ‘merkez sağ' denilen kişi yok neredeyse. Eski ANAP ve DYP kastediliyorsa kaç oyu var?" diye soran Halaçoğlu, "Türkiye genelinde tabanı yok. Ama Meral Hanım kendi eski arkadaşlarına partide yer vermek suretiyle daha etkin hale gelmeye çalıştığı bir gerçek" diyen Halaçoğlu, "Yani ülkücüler şöyle, bir mücadeleden gelmiş insanlar MHP'de bir mücadele vermişler, fikir beyan edebilen insanlar ve sorgulayan insanlar. Sorgulayan insanlarla yola çıktınız, fakat bu insanların sizi sorgulayacaklarını düşündüğünüz için onları biraz kenarda bırakmaya çalışıyorsunuz. Tasfiyelerin devam edeceğini düşünüyorum. Meral Hanım kendi arkadaşlarını yönetime getirerek kendi gücünü artırmak istiyor" ifadelerini kullandı.