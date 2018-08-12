İyi Parti'de kurultay günü

İyi Parti’nin 2. Olağanüstü Kurultayı bugün Ankara'da yapılıyor. Genel Başkan Meral Akşener'in güven tazelemesinin beklendiği kurultayda, Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) köklü değişiklikler olacağı ifade ediliyor.
Genel Başkan Meral Akşener'in sinevizyonda fotoğrafının yansıtıldığı salonun sahne kısmında 'Daha yeni başlıyoruz' yazısı bulunuyor. Delegeler için salonun orta kısmındaki alanda yer ayrıldı.
Divan Başkanlığı’nın belirleneceği kurultayda Akşener'in konuşmasının ardından, parti komisyonlarından gelen raporlar okunup oylanacak.
Kurultayda daha sonra Genel Başkan seçiminin yanı sıra 80 üyeden oluşan GİK ve 11 üyeden oluşan MDK seçimi yapılacak.
Akşener'in tek aday gösterilmesi beklenen kurultayda, İyi Parti'yi yerel seçimlere taşıyacak yönetim kadroları belirlenecek.
1124 delegenin oy kullanacağı belirtilen kurultayda, 'çarşaf liste' yönteminin uygulanacağı kaydediliyor.