İyi Parti'de kriz: İstifalar sonrası ilk açıklama

İyi Parti'nin üç kurucu üyesinin istifasının ardından parti yönetiminden ilk açıklama geldi.

İyi Parti'de kurucu üyeler Nevzat Bor, Özcan Yeniçeri ve Yusuf Halaçoğlu'nun istifalarının ardından partiden ilk açıklama geldi.

Parti Genel Sekreteri ve Sözcüsü Aytun Çıray, “Hayatın her alanında olduğu gibi, siyasette de istifa tek taraflı bir tasarruftur. Siyaset, 'insan kazanma' sanatı olmakla birlikte, vicdanı da olan bir kurumdur. Sayın Bor, Sayın Halaçoğlu ve Sayın Yeniçeri'nin istifa kararlarını saygıyla karşılıyoruz. Ancak, gerekçelerindeki siyasi parti tarifinin, geçmiş tecrübelerinin aksine son çalıştayımızda da olduğu gibi, görüşlerini özgürce ifade ettikleri İyi Parti'ye ve siyaset vicdanına uymadığı kanaatindeyiz. Kararlarının kendileri için hayırlı olmasını dileriz” dedi.