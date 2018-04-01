İyi Parti'de kongre günü

İyi Parti, kuruluşunun ardından ilk olağanüstü kongresini bugün gerçekleştiriyor.
İyi Parti'ye yakın yayın organlarından Yeniçağ'da yer alan habere göre, 78 ilde teşkilatlanan partide, kongresini tamamlayan 66 il ve 627 ilçeden seçilmiş 1112 Üst Kurul delegesi, oylarıyla yeni parti yönetimini belirleyecek.
Akşener'in kongrede "seçim manifestosu" niteliğinde bir konuşma yapacağı belirtiliyor.
İyi Parti Kongresi'nin ana sloganının "İYİ'ler Kazanır", alt sloganı ise "Bize Güven, Kendine Güven, Türkiye'ye Güven" şeklinde olacağı öğrenildi.