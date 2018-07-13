İyi Parti'de CHP krizi çıktı

İyi Parti'nin seçimde aldığı oyun CHP ile yapılan ittifak nedeniyle düşük düzeyde kaldığına yönelik parti içindeki tartışmalara Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın da katıldı.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, "İrade bizde olsaydı, Millet İttifakı'nı kurmazdık. Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ittifak kurardık" dedi, parti içinden gelen CHP ile ittifak eleştirilerine destek verdi.

Habertürk TV'de Kübra Par’ın sorularını yanıtlayan Aydın, CHP ve Saadet Partisi ile birlikte kurulan ve seçim sonrası dağılan Millet İttifakı'na dair şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hüküm cümlesi kurmam. Doğru da değildir. Oturur bir analiz yaparsın. Ben şöyle bakıyorum CHP üzerinden olan kutuplaşma ile bu seçimin döndürüldüğünü anlattım. AK Parti bunu bilerek yapıyor, bunu model olarak uyguluyor, seçim stratejisi. Net insanlarız. Genel başkanım halkın oyları ile girecek dedik girdik. Abdullah Gül aday olmasın diyenlerden biriyim. Çatı aday ile seçim kazanmak mümkün değil, doğru da değil. Sol sol ile ittifak kursun dedik. Bununla yola çıktık. Daha sonra çok farklı gelişmeler oldu, o gelişmeler bizim zaruri olarak Millet İttifakı'na evet dememize neden oldu. İrade bizde olsaydı, Millet İttifakı'nı kurmazdık; Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ittifak kurardık."

Aydın, "Biz MHP'nin haline üzülüyoruz, nasıl bu duruma düştü diye üzülüyoruz.. İyi Parti'den MHP'ye giden olmaz ama oradan bize gelenler olabilir. İyi Parti'de MHP gömleğini çıkarma şartı yok" İfadelerini kullandı.