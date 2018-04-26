İYİ Parti'de 20 istifa

İYİ Parti'den İzmir İl Başkanı Yıldırım Ulupınar'ın da aralarında bulunduğu 20 kişi istifa etti.

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Yıldırım Ulupınar ve yönetiminde bulunan 19 kişi istifa etti.

Genel Merkez tarafından yapılan çağrıyla bu kararı aldığını açıklayan Ulupınar, koltuğu Yönetim Kurulu’nda görevli Koray Ükünç’e bıraktı. İYİ Parti Balçova İlçe Başkanı Serap Özöktem de görevini bıraktı. Ulupınar, aday adaylığı için yapılan başvuru sayısının 102’ye çıktığını açıkladı.

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Yıldırım Ulupınar ve Yönetim Kurulu'nda bulunan 19 kişi, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etti. İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında kararını açıklayan Ulupınar, şu ana kadar milletvekili aday adaylığı için yapılan başvuru sayısının 102’ye ulaştığını söyledi. Ankara’dan kendisine ‘İstifa et’ talimatı geldiğini belirten Ulupınar, “Ben İl Başkanlığı'ndan istifa ediyorum. Aday olurum, yaparlar ya da yapmazlar; Ankara’nın kararı. 'Ben adayım' demem, pazarlık içinde bulunmam. Hatta onlar, 'Başvur' demeden başvurmam. Onlar 'İstifa et' dedi, ediyorum. Yönetim Kurulu'ndaki seçime kadar yerime geçici olarak Koray Ükünç geçecek. Yönetim Kurulu'ndan ne karar çıkarsa o arkadaşımız, benden sonra İl Başkanlığı'nı sürdürecek. Bu seçimlerin çok önemli olduğunu bir kere daha vurgulamak istiyorum. 1 ilçe başkanımız, kesin istifa etti; 2 ilçe başkanımız bugün kararını verecek" diye konuştu.

Yönetimden istifa edenlerin milletvekili aday adayı olacağını kaydeden Ulupınar, “Bu görevi benim kadar iyi yapacak hatta benden daha iyi yapacak arkadaşlarımız var. Ben bu görevi tenzil-i rütbe olarak görmedim. 'En iyi sen yaparsın' dedikleri için büyük şerefle kabul ettim. Bundan sonra aday gösterilmesem de ben bir ağabey olarak kenarda kalırım. Kim il başkanı olacaksa emrine girer, sonuna kadar destekçisi olurum" dedi.

İYİ Parti yönetiminde istifa edenler şöyle:

"Hüsmen Kırkpınar, Çağrı Özdemir, Galip Çetin, İbrahim Dönertaş, Lütfü Kılıç, Esra Akkaş, Kamil Ergenekon, Bülent Kırılmaz, Ülkü Doğan, Murat Kapkaç, Erhan Atlı, Sinan Çiğdem, Şükran Yörük, Erhan Atlı, Osman Çandır, Tülay Yaman, Armağan Abacıoğlu, Cengiz üretmen, Adnan Selvi."