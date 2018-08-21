İyi Parti'de 15 Temmuz ve Muhsin Yazıcıoğlu anlaşmazlığı istifa getirdi

İyi Parti'nin Genel İdare Kurulu üyesi Bahadırhan Dinçaslan, 15 Temmuz'da Twitter hesabından 'Lütfen bu gerçek deyin, ihtilal oldu deyin' mesajını paylaştığı ve daha sonra sildiği iddiaları üzerine görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İyi Parti'nin Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Bahadırhan Dinçaslan, 15 Temmuz'da Twitter hesabından 'Lütfen bu gerçek deyin, ihtilal oldu deyin' mesajını paylaştığı ve daha sonra sildiği iddiaları üzerine görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Dinçaslan'ın, "Ve yayımlanan darbe metninin doğruları söylediğini bilin sadece. Bizim desteğimize ihtiyaçları yok, evden çıkmayıp izleyin. Yarın bizimdir" ve "Lütfen bu gerçek deyin, ihtilal oldu deyin" paylaşımları ve Muhsin Yazıcıoğlu'na yönelik ithamları üzerine İyi Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu sert tepki göstermişti.

Ağıralioğlu, "Böylesi kirli düşüncelerin sahibi olan birinin, İyiler Hareketinin içerisinde yeri yoktur. Maalesef kurultay sürecindeki zaman darlığı böyle bir hataya sebebiyet vermiştir. Bu hatadan dolayı milletimizden ve teşkilatımızdan özür diliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.