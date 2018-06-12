İyi Parti yöneticisi emekli hakimin Twitter paylaşımına üç yıl hapis istendi

'Halkbank'a para cezası kesildi' şeklinde paylaşım yaptığı için geçen ay tutuklanan İyi Parti Yüksek İstişare Kurulu üyesi emekli hakim Kerim Yılmaz'ın kişinin üç yıl hapsi istendi. Emekli hakim Kerim Yılmaz'ın 'elektronik iletişim araçları ile banka itibarının zedelenmesi' suçunu işlediği iddia edildi.

'Halkbank'a para cezası kesildi' şeklinde paylaşım yaptığı için geçen ay tutuklanan İyi Parti Yüksek İstişare Kurulu üyesi emekli hakim Kerim Yılmaz'ın kişinin üç yıl hapsi istendi. Emekli hakim Kerim Yılmaz'ın 'elektronik iletişim araçları ile banka itibarının zedelenmesi' suçunu işlediği iddia edildi.

Halkbank'a ceza verildiğini iddia ettiği gerekçesiyle "itibarın zedelenmesi" suçundan tutuklanan İyi Parti Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi emekli hakim Kerim Yılmaz hakkında, "5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'na Aykırılık" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 1000 günden 2000 güne kadar adli para cezası istemiyle dava açıldı.

Hürriyet'ten Aziz Özen'in haberine göre olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan Anadolu Cumhuriyet Savcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelinin 24 Mayıs 2018'de Twitter'dan yaptığı paylaşımın Halkbank'a yönelik gerçeğe aykırı ve manipülatif bulunduğu belirtilerek, şikayetçi olan Halkbank'ın internet ve elektronik bilgi iletişim araçları ile itibarını kırabilecek, şöhretine ya da servetine zarar verebilecek asılsız haber yaydığı kaydedildi.

Bu suretle iddianamede Bankacılık Kanunu kapsamında tehlike suçu olarak kabul edilen, "elektronik iletişim araçları ile banka itibarının zedelenmesi" suçunu işlediği belirtilerek, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 1000 günden 2000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılması talep edildi.