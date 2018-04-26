İyi Parti vekili 'derin devlet'ten dertli

İyi Parti Milletvekili Yusuf Hallaçoğlu , 'derin devlet'ten şikayet etti.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adayını Meral Akşener olarak açıklayan İyi Parti'de "derin devlet" serzenişi var.

İyi Parti Milletvekili Yusuf Hallaçoğlu sosyal medya hesabında "baskı" dan şikayet ederek "Herkes şunu iyi bilsin ki, biz bir takım oyunlara gelmek için bu yola çıkmadık. Bu tuzaklara düşmeyiz. Hangi derin devletin önümüzü kesmek istediğini iyi biliyoruz. Çatı ittifakı yok diyoruz ama akıl almaz yerlerden baskı geliyor. Buna izin vermeyeceğiz. Meral hanımdan vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Hallaçoğlu'nun mesajı şöyle;

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Susurluk kazasından beş gün sonra İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın görevinden istifa etmesinin ardından aynı koltuğa oturmuş, Susurluk bakiyesini temizlemişti. Akşener, kazada ölen Abdullah Çatlı ile yakın dost olduğunu gizlemiyordu.