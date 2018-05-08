İyi Parti standına saldıranlar hakkında karar çıktı

İstanbul Bağcılar'da beş İyi Partilinin yaralandığı saldırıya ilişkin gözaltına alınan sekiz kişiden altısı emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Bıçaklı saldırıda bulunduğu iddia edilen iki kişi hakim karşısına çıkarıldı.

İstanbul Bağcılar’da sekiz İyi Partilinin yaralandığı saldırıya ilişkin gözaltına alınan sekiz kişiden altısı emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Bıçaklı saldırıda bulunduğu iddia edilen iki kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

İstanbul Bağcılar’da İyi Parti standında görev yapan partililere 6 Mayıs Pazar akşamı bir grup tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, sekiz kişi yaralanmıştı. Saldırıyla ilgili yapılan operasyonda aralarında bıçaklı saldırganın da bulunduğu sekiz kişi gözaltına alınmıştı.

BIÇAK KULLANAN İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltı işlemleri sona eren şahıslardan altısı emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Bıçağı kullandığı iddia edilen iki kişi ise bugün Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi.

İki şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi.