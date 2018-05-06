İyi Parti standına MHP saldırısı: 1'i ağır 5 yaralı

Bağcılar'da İyi Parti seçim standına silahlı saldırı yapıldı. Biri ağır olmak üzere beş kişinin yaralandığı bildirildi.

İstanbul Bağcılar'da İyi Parti seçim standına saldırıda bulunulduğu, saldırının İyi Parti İlçe Başkanı Gökhan Yiğit'in standa gelmesiyle başladığı, silah ve bıçakların kullanıldığı bildirildi.

Yeni Çağ'da yer alan habere göre saldırının İyi Parti standının karşısında yer alan MHP standında toplanan 100 kişilik grup tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi.

Yaralananların hepsinin İyi Partili olduğu, dört kişinin bıçakla, bir kişinin silahla yaralandığı, durumu ağır olan bir kişinin Çapa Tıp Fakültesi'ne sevk edildiği belirtildi.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan saldırı sonrası yaptığı açıklamada “Bağcılar'da iYi PARTİ standına yapılan bıçaklı saldırıda yaralı kardeşlerimiz var. Bunu reva görenlere sormak istiyorum; ülkenin bekası dediğiniz bu mudur? Bu kaosa, bu gerginliğe, bu vandallığa son vermek için iYi Parti iktidar olacak” dedi.