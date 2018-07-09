İyi Parti 'Saray' kararını verdi

Meral Akşener'in davet edilmemesi üzerine İyi Parti, Saray'da yapılacak etkinliklere katılmama kararı aldı.

İyi Parti, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yemini sonrası Saray’da düzenlenecek etkinliklere Genel Başkan Meral Akşener’in davet edilmemesi nedeniyle katılmama kararı aldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Genel Başkan Akşener’in törene davet edilmediğini açıkladı. Bunun üzerine, parti yönetiminin, bugün yemin ederek resmen göreve başlayacak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Meclis’teki yemininde yer almalarının ardından Saray’da düzenlenecek yeni sisteme geçiş etkinliklerine katılmama kararı aldığı öğrenildi.